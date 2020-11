O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou esta tarde Jorge Palma com a Ordem do Infante D. Henrique.

No ano em que completou 70 anos, Jorge Palma recebeu a distinção do Presidente da República. “Jorge Palma é um caso raro em Portugal. Compositor e intérprete admirado pelos colegas, amado pelo público, demasiado célebre para o papel de génio obscuro, demasiado genuíno e rebelde para ser um músico previsível e formatado”, afirmou o Presidente da República

Na cerimónia, que teve lugar no Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que “por tudo quanto lhe devemos, da tal rebeldia, ao tal arrojo, à tal independência sempre criativa, esta homenagem só pecou por tardia”.



Jorge Palma agradeceu a condecoração, partilhando-a com "todos aqueles que, na área da Cultura, tanto de si têm dado e que, sobretudo neste momento de aflição, continuam a esforçar-se por dar".

Além de Jorge Palma, Marcelo Rebelo de Sousa condecorou hoje também, a título póstumo, António Variações com a Ordem do Infante D. Henrique, tendo a distinção sido recebida por Jaime Ribeiro, um dos irmãos do músico minhoto.

António Variações morreu a 13 de junho de 1984, apenas um ano depois de se estrear nos álbuns com "Anjo da Guarda". Entre as canções que o transformaram num exemplo de longevidade encontram-se 'Estou Além', 'Canção de Engate' ou 'O Corpo É que Paga'.

A escritora Alice Vieira foi a terceira homenageada desta terça-feira, tendo sido distinguida como Grande-Oficial da Ordem da Instrução Pública, uma condecoração que reconhece "altos serviços prestados à causa da educação e do ensino".