Eram alguns dos discos mais esperados do ano, mas o resultado não esteve à altura das expectativas. Entre 'tiros ao lado' de grandes nomes e apagões súbitos de antigas promessas, reunimos os álbuns dos nomes mais sonantes que não colheram os favores da crítica, estando no fim da tabela do agregador Metacritic, que tem em conta as avaliações das publicações mais relevantes - da Rolling Stone ao New York Times, da Mojo ao NME. Para ver na fotogaleria no cimo desta página.