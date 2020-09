No final do concerto que deu na noite de sábado no Castelo de São Jorge, em Lisboa, Jorge Palma foi distinguido com a Medalha de Mérito Cultural da cidade, que lhe foi entregue em palco pelo autarca Fernando Medina.

Mostrando-se surpreendido por ter sido necessário esperar que Jorge Palma completasse 70 anos para receber esta distinção, o Presidente da Câmara de Lisboa chamou então Marcelo Rebelo de Sousa, também na plateia, para se juntar à homenagem ao músico português.

De máscara, o Presidente da República deu os parabéns a Jorge Palma, afirmando: "Agora só falta a de mérito nacional. Mas [a homenagem nacional] será no Palácio de Belém, de dia", prometeu.