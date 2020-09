No passado mês de junho, Jorge Palma celebrou 70 voltas ao sol. Num momento em que Portugal começava a "desconfinar", a entrada numa nova década encontrou um dos grandes autores de canções do país a banhos em Tavira, como contou em entrevista recente à BLITZ. Nesse dia, músicos e amigos de outros ofícios deram-lhe os parabéns, numa profusão de vídeos e mensagens que o alegrou, mas para o fim do verão estava guardada uma festa diferente: um concerto de lotação muito limitada (reservado a algumas dezenas de convidados e vencedores de passatempos), acompanhado por um ensemble de 16 músicos, dirigidos pelo maestro Cesário Costa, no Castelo de São Jorge, em Lisboa.

Integrado na iniciativa da câmara municipal Lisboa na Rua, o concerto não teve bilhetes à venda e a localização manteve-se secreta, para evitar que os fãs acorressem ao encontro do seu ídolo, perigando as condições de segurança exigidas pela Direção-Geral de Saúde. Mas, numa noite amena como poucas, o espetáculo não deixou de ser especial e memorável; depois de uma atuação simultaneamente intimista e solene, Jorge Palma e orquestra foram "surpreendidos" pela subida ao palco do autarca Fernando Medina, que entregou ao cantautor a Medalha de Mérito Cultural da Câmara de Lisboa, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que prometeu para breve uma homenagem nacional ao recém-septuagenário.

Mas se o leitor for como um espectador espanhol que, à saída do castelo, garantia não se interessar por política e sim por canções (havia reconhecido três do "nosso" Jorge Palma, incluindo 'Portugal, Portugal'), há muito para contar sobre um serão em que os arranjos costurados por Filipe Raposo e Filipe Melo vestiram clássicos como 'Deixa-me Rir', 'Frágil' ou 'Só' com mantos ora delicados e sonhadores, ora épicos.

A viagem começou com uma introdução cinemática, a cargo da orquestra dirigida por Cesário Costa, abrindo as portas a 'O Meu Amor Existe': uma declaração simples, como todas as declarações importantes, e uma espécie de manifesto de intenções de uma noite que se adivinhava singular.

Sentado ao seu piano Yamaha, Jorge Palma desatava o nó de uma voz tão quente como esta noite de setembro; cada vez mais rico e caudaloso, este é um timbre que serve de abraço, transportando as palavras com rigor & emoção e emocionando a pequena plateia, que a medo bateu algumas palmas a compasso e gritou "ah, poeta!" (título que o próprio rejeita).

Sempre tão terra-a-terra e informal, a música de Jorge Palma não perdeu, com os arranjos de Filipe Raposo e Filipe Melo, a sua espontaneidade. O homem de "Bairro do Amor" é poesia e liberdade, mas é também aquilo que ele quiser deixar entrar no seu universo, e esta noite abriu as fronteiras às cordas, aos sopros e à percussão de uma orquestra a cujos músicos, perto do final, agradeceu pelo nome, sem esquecer nenhum dos seus elementos.

Especialmente desafiante terá sido criar arranjos para canções tão populares como 'Frágil', 'Deixa-me Rir' ou 'Encosta-te a Mim', mas a missão foi cumprida, respetivamente com introduções dramáticas intercaladas de silêncio; sopros que sublinham as tonalidades blues ou a junção da guitarra acústica, tocada por Jorge Palma, aos sons do ensemble.

Tendo como cenário privilegiado o Castelo de São Jorge, as 23 canções do alinhamento - a mais jovem nascida nos anos 00, a mais anciã da década de 70 - foram-se interligando de forma tão natural que todas pareciam partilhar da mesma juventude. De igual forma, as letras de 'Passos em Volta', num arranjo doce e manso, ou 'Canção de Lisboa', mais vaporosa e exuberante, impressionam pela intemporalidade.

Agradecendo ao público presente e lembrando os raros concertos que deu com público "desde que isto começou", Jorge Palma manteve-se intenso na entrega e rigoroso nas palavras, emprestando toda a nobreza a poesias de Al Berto, que musicou em 'Acordar Tarde' ("tem a ver comigo", brincou), ou de Álvaro de Campos, que cantou com Cristina Branco em 'Margarida', dueto incluído no álbum da cantora portuguesa, "Kronos", de 2009.

Foi com esta amiga e colaboradora a seu lado, de resto, que o veterano protagonizou aquele que terá sido o momento mais belo da noite. Com o palco mergulhado em luzinhas verdes, 'Estrela do Mar' desdobrou-se na sua cristalina cascata de piano, até a voz não menos pura de Cristina Branco assomar na penumbra para entoar a segunda parte da canção. Foram uns minutos fugazes de rara beleza, que muitos quiseram, com a discrição possível, registar em vídeo e cujo triunfo Jorge Palma e Cristina Branco celebraram à moda de 2020: com cotoveladas atrapalhadas, em substituição dos saudosos beijos e abraços.

Belíssima revelou-se também 'Balada dum Estranho', que Filipe Raposo transformou numa fita de ação e mistério, ou 'Só', com a voz do nosso anfitrião a planar com facilidade sobre os arranjos de cordas e a naturalidade do momento a ser acariciada por uma brisa ligeira de fim de verão.

A solo, ou seja, sem orquestra, Jorge Palma ofereceu, além das duas canções com Cristina Branco, 'Passeio dos Prodígios' (com a sua sombra, gigante, projetada na pedra do castelo) e 'Valsa dum Homem Carente', com letra de Carlos Tê.



Tão aparentemente frágil como leonino, um dos tesouros da música nacional brilhou esta noite na forma orgânica como se deixou envolver nos arranjos de Filipe Raposo e Filipe Melo para orquestra - "esta gente é extraordinária", elogiou -, mas é igualmente emocionante vê-lo a sós consigo mesmo, entregue às letras que marcaram gerações e às possibilidades daquele que é possivelmente o seu amigo de mais longa data: o piano.

Antes do encore, o hino alternativo 'Portugal, Portugal', num arranjo raçudo de Filipe Melo, recordou a permanência de um país "com um pé na galera e outro no fundo do mar", servindo de primeiro e empolgante adeus.

No regresso ao palco, e antes da condecoração da autarquia, Jorge Palma voltou a ser límpido nesta noite sem nuvens, revisitando 'Jeremias O Fora da Lei' e 'Na Terra dos Sonhos' na sua guitarra acústica, e encerrou o espetáculo convocando a orquestra, a quem agradeceu de forma pessoal e individual, para oferecer a igualmente urgente 'A Gente Vai Continuar'. Por muito que tentemos não pensar muito nisso, continua a ser estranho assistir a um concerto de forma praticamente imóvel, de máscara na cara, evitando o contacto próximo com o "vizinho" do lado. Mas o refrão "enquanto houver estrada para andar/a gente vai continuar" quebrou barreiras de timidez e "obrigou" muitos dos espectadores a cantar, alto e bom som, uma deixa que é mais necessária do que nunca. Venham muitas mais voltas ao sol, com este espírito e esta inspiração.

Jorge Palma

70 Voltas ao Sol

Concerto de 12 de setembro de 2020 no Castelo de São Jorge, em Lisboa



Intro + O Meu Amor Existe (arranjo de Filipe Raposo)

Quem és Tu, de Novo (arranjo de Filipe Raposo)

Bairro do Amor (arranjo de Filipe Melo)

Deixa-me Rir (arranjo de Filipe Melo)

Passos em Volta (arranjo de Filipe Melo)

Canção de Lisboa (arranjo de Filipe Raposo)

O Lado Errado da Noite (arranjo de Filipe Melo)

À Espera do Fim (arranjo de Filipe Raposo)

Frágil (arranjo de Filipe Raposo)

Balada dum Estranho (arranjo de Filipe Raposo)

Só (arranjo de Filipe Raposo)

Junto à Ponte (arranjo de Filipe Raposo)

Acordar Tarde (arranjo de Filipe Melo)

Passageiro dos Prodígios (a solo)

Valsa dum Homem Carente (a solo)

Estrela do Mar (com Cristina Branco)

Ai Margarida (com Cristina Branco, arranjo de Filipe Melo)

Essa Miúda (arranjo de Filipe Melo)

Encosta-te a Mim (arranjo de Filipe Raposo)

Portugal, Portugal (arranjo de Filipe Melo)



Encore



Jeremias O Fora da Lei

Na Terra dos Sonhos

Intro + A Gente Vai Continuar (arranjo de Filipe Melo)