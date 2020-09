Jorge Palma celebrou 70 anos em junho passado e vai marcar a data redonda, este sábado, com um concerto em direto na internet a partir de um local ainda não divulgado.

O músico vai fazer-se acompanhar por um ensemble clássico composto por 14 músicos, dirigido pelo Maestro Cesário Costa, e terá Cristina Branco como convidada. Os arranjos das canções ficam a cargo de Filipe Melo e Filipe Raposo.

A BLITZ esteve nos ensaios do espetáculo, que tem o nome "70 Voltas ao Sol" e está inserido no programa Lisboa na Rua, e desvenda um pouco do que aí vem nas 15 fotografias que pode ver no topo da página.

Para acompanhar, em direto, basta seguir para as redes sociais de Palma, da Câmara Municipal de Lisboa e da EGEAC a partir das 21h30.