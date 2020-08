Há três anos, Benjamin Clementine, então prestes a lançar o segundo álbum, impressionou e emocionou a plateia do festival Vodafone Paredes de Coura.



Escrevíamos então:



"À tarde, Benjamin Clementine disse-nos não se sentir especialmente britânico. 'Porque é que tu és portuguesa? Porque nasceste em Portugal. Quanto mais cedo aceitarmos que somos todos meros viajantes, melhor'. Contudo, depois deste autêntico sonho de uma noite de verão, é provável que o homem de 'Nemesis' ou 'Adios', canção com que se despediu, se sinta pelo menos um pouco de Paredes de Coura. No que toca à voz, a sua nacionalidade é fácil de apurar: de outro mundo. No resto, basta recordar um dos momentos mais escorreitos do espetáculo - voz, piano & sorriso, em 'I Won't Complain' - para perceber tudo. Ele é um alien, mas em noites destas também é daqui."



