“Zé Pedro Rock 'n' Roll”, o documentário sobre o carismático guitarrista dos Xutos & Pontapés, chega às salas de cinema a 30 de julho.

Depois de ser exibido no festival Doc Lisboa, no ano passado, onde ganhou o prémio do público, o filme de Diogo Varela Silva terá estreia no circuito comercial.

Contando com declarações da família de Zé Pedro, bem como dos músicos dos Xutos & Pontapés e de amigos próximos, “Zé Pedro Rock 'n' Roll” é, segundo o realizador, uma homenagem ao músico desaparecido no final de 2017.

