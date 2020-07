No passado domingo, Jorge Palma, Paulo Furtado (Legendary Tigerman) e os restantes elementos dos seus Wraygunn e os Blind Zero juntaram-se no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para participar nas gravações do primeiro vídeo do projeto Desconectados, banda criada pelo guitarrista Pedro Vidal, colaborador habitual das duas bandas e de Palma, produtor musical e ator da série "Filhos do Rock".

A BLITZ esteve presente nas gravações do vídeo - vejas as fotos acima - do primeiro single do álbum "Desconectados", que será editado em breve e que conta, entre as dez canções que o compõem, com colaborações de Jorge Palma e Manel Cruz e quatro temas escritos por Carlos Tê.

Além de colaborar com os músicos citados acima - emprestou a sua guitarra a "Voo Nocturno", álbum editado em 2007 por Palma, e desde então integra a banda do músico -, Pedro Vidal já gravou também com GNR, Sean Riley and the Slowriders, Anaquim e Paulo Praça.