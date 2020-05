Astrid Kirchherr era fotógrafa em Hamburgo quando conheceu os Beatles em 1960. A jovem de 22 anos fez amizade com a banda de Liverpool que, antes da explosão de 'Love Me Do' e do álbum "Please Please Me", tentava a sua sorte nos clubes da cidade portuária de Hamburgo, na Alemanha ocidental.

Em 1960, os Beatles eram compostos por John Lennon (voz, guitarra), Paul McCartney (voz, baixo), George Harrison (guitarra, voz), Stuart Sutcliffe (baixo, voz) e Pete Best (bateria, voz) - Ring Starr só chegaria em 1962. Astrid fotografou o grupo pela primeira vez em 1960, numa feira popular em Hamburgo, tendo essa se tornado a primeira sessão fotográfica profissional dos Beatles.

Ao longo dos dois anos seguintes, continuaria a registar retratos do grupo e dos seus membros, tendo acabado por encetar uma relação amorosa com Stuart Sutcliffe. O baixista deixaria a banda em 1961, tendo decidido ficar a viver com a fotógrafa na cidade alemã, mas a sua vida seria tragicamente interrompida em abril de 1962: Stuart faleceu numa ambulância a caminho do hospital, vítima de uma hemorragia cerebral. Astrid estava a seu lado.

Astrid Kirchherr

O portefólio dos Beatles de Astrid Kirchherr, que prosseguiu carreira e faleceu esta semana aos 81 anos, está reunido em "Astrid Kirchherr With The Beatles", composto por mais de 70 fotos a preto e branco e a cores que se juntam a materiais diversos que ajudam a contar a relação íntima estabelecida entre banda e fotógrafa nesses três anos. É uma edição da inglesa Snap Galleries, que também comercializa impressões de algumas das fotos mais emblemáticas.