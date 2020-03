Dua Lipa regressou esta sexta-feira com "Future Nostalgia", o seu segundo álbum de originais. O disco inclui sucessos como 'Don't Start Now' ou 'Physical' e conta com uma equipa de produtores na qual figuram nomes como Stuart Price, Jeff Baskher, Andrew Watt ou SG Lewis.

"Nunca me senti tanto eu própria quanto ao fazer este álbum", diz a artista no comunicado de apresentação do disco, "e estou muito agradecida a algumas pessoas incríveis que seguraram na minha mão ao longo deste processo". Acrescenta também que "este ano foi um ano de crescimento".

Veja as novas fotografias da artista na fotogaleria no topo da página, ouça as 11 canções de "Future Nostalgia" e o vídeo do novo single, 'Break My Heart', abaixo.