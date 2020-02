Ele deslumbrado, ela surpreendida. Patrick Watson e Teresa Salgueiro foram protagonistas, na noite de domingo, de um dueto surpreendente, no concerto do canadiano no Coliseu de Lisboa.

Antes de vir a Portugal pela primeira vez, contou Patrick Watson, já as histórias e pessoas de Lisboa o fascinavam, graças a "Lisbon Story", o filme de Wim Wenders, e à música dos Madredeus, que conheceu graças a essa obra.

A confissão foi feita no ano passado, em entrevista à BLITZ, e nesta noite de domingo o sonho de Patrick Watson concretizou-se. Teresa Salgueiro, uma das suas vozes favoritas de sempre, aceitou o convite de se lhe juntar em palco e os dois cantaram juntos 'Wooden Arms'.

"Isto foi demasiado...", comentou Patrick Watson no fim do dueto, depois de um abraço apertado a Teresa Salgueiro, que se mostrou surpreendida com o convite.