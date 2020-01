“Before Easter After” reúne centenas de fotografias tiradas por Lynn Goldsmith a Patti Smith no final dos anos 70. Tem a chancela da Taschen, que por variadíssimas vezes abordou alguns dos maiores nomes da música.

Goldsmith, que ao longo de cinco décadas tem fotografado figuras da música, do cinema ou do desporto, conheceu Smith em meados dos anos 70, acabando por desenvolver com a cantora uma relação de cumplicidade, que teve como fruto uma coleção de fotografias íntimas.

No final daquela década, a fotógrafa partiu em digressão com o Patti Smith Group, documentando os míticos concertos no CBGB, em Nova Iorque, e uma queda em palco durante uma atuação na Flórida. Foi enquanto recuperava da lesão que Patti Smith gravou o single 'Because the Night', êxito incluído no álbum “Easter” (1978), e que com Lynn Goldsmith criou a capa desse mesmo disco.

Nas sessões de estúdio, Lynn Goldsmith criou um ambiente em que Patti Smith sentiu que podia ser ela mesma e mostrar todo o seu potencial, pode ler-se no texto de apresentação do livro. Encontramos em "Before Easter After" centenas de fotografias inéditas de Patti Smith, bem como um prefácio, letras, poemas e outros textos da autoria da cantora e escritora.

Os conceitos de beleza, feminilidade e força são explorados em “Before Easter After”, uma obra de 296 páginas que está à venda por 600 euros, numa edição limitada de 1300 exemplares (as edições de coleccionador numeradas e autografadas têm o preço de 1500 euros).