No verão de 2012, Madonna visitou Coimbra para um concerto de estádio.

“Por mais anos que passem”, escreveu então a BLITZ, “Madonna continua a ser a rainha incontestada da pop. O espetáculo de apresentação do novo álbum é aprimorado, dinâmico e recheado de todos os rebuçados que os fãs tanto gosto têm em desembrulhar. O Estádio de Coimbra não encheu, mas quem lá foi terá saído de alma cheia”.



Com o álbum “MDNA” ainda fresco, o espetáculo contemplou grandes êxitos, nem sempre apresentados da forma mais canónica.

“O clássico 'Papa Don't Preach' foi, claro, recebido de braços abertos e letra na ponta da língua. Da inocência na voz da gravação original pouco resta, e o cansaço é algum, mas décadas depois, continua a ser um dos temas mais incontornáveis de Madonna. Seguiu-se um 'Hung Up' algo anémico, desapontadoramente pouco dançável, que serviu para os bailarinos jogarem ao elástico e mostrarem os dotes de equilibristas, e foi com um 'I Don't Give A', servido de guitarra a tiracolo e de forma um pouco atabalhoada, com Nicki Minaj a esclarecer tudo, lá atrás no ecrã, que se fechou o primeiro capítulo, o da transgressão, da história do concerto”, escreveu Mário Rui Vieira.



“O sedutor 'Human Nature' dava depois lugar a um jogo de espelhos que ajudou a cantora a livrar-se da gravata e da camisa (mas não a mostrar o rabo como fez noutros concertos recentes: 'hoje não, estou mais introspetiva', justificou). 'Like a Virgin' foi servido, precisamente de forma introspetiva, numa versão em registo grave, sem artifícios, e apenas acompanhado pelas teclas de um piano e cordas, já perto do final. Aplausos para o indiscutível momento alto do concerto, com 'no fear' tatuado nas costas”.



Sobre o concerto que teve primeira parte do francês Martin Solveig, Mário Rui Vieira rematava: “Em suma: o espetáculo de 'MDNA' mostra uma Madonna em topo de forma, apesar dos 53 anos. Pode dançar um pouco mais pesada, cantar um pouco mais cansada, mas a 'material girl' ainda sabe como fazer as coisas. Nota menos positiva para as novas roupagens de temas antigos: atualização é bom, descaracterização é mau e é confuso. Salvaguarde-se aqui a nova versão de 'Like a Virgin', em modo 'I'm old and I know it'. Venham ainda muitos anos assim.”.