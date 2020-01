Quatro anos depois da estreia em Portugal, no então Pavilhão Atlântico (hoje Altice Arena), Madonna voltou a Portugal em 2008, no âmbito da sua Sticky and Sweet Tour.

A 15 de setembro daquele ano, a norte-americana deu um concerto para 75 mil pessoas no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

No recinto onde se realiza o Rock in Rio Lisboa, nem todos conseguiram, porém, ver a rainha com pormenor.

“O palco desta Sticky and Sweet Tour coloca Madonna, a auto-proclamada e não contestada rainha da pop, a poucos centímetros do chão, o que faz com que apenas os espectadores das primeiras filas, neste caso os membros do clube de fãs português, a consigam ver em todo o seu esplendor. Aos restantes pagantes resta a esperança de encontrarem um bom 'spot' - e as árvores e os caixotes do lixo foram realmente solução para os mais ágeis - ou a alternativa de acompanharem o concerto pelos ecrãs gigantes. Este pequeno grande pormenor tratou de imediato de arrefecer os ânimos no concerto, que à excepção das últimas sequências do espectáculo - a cigana e a rave - esteve longe de incendiar o público como há quatro anos, no Pavilhão Atlântico”, escrevemos então.

Além dos “atos” cigano e rave, Madonna dividiu o concerto noutras duas sequências: a old school e a hispânica.

Contornando alguns êxitos e apresentando outros em medleys, a cantora foi apostando “em canções que não estarão entre as dez primeiras de que nos lembramos, na sua fornada de êxitos. Em vez de 'Like A Virgin' temos 'You Must Love Me', com a cantora à guitarra acústica acompanhada por violinistas da sequência cigana do espectáculo; não há 'Material Girl' mas há 'Die Another Day', música resgatada ao filme de 2002 de James Bond e submersa em efeitos electrónicos que o sistema de som, nem sempre rigoroso, traduz de forma confusa”.



“A opção por um espectáculo non stop, em que passado e presente da cantora - e da própria música pop - se cruzam num zapping frenético favorece a dinâmica do concerto, mas impede que cada momento valha por si e que a euforia se espalhe pelo imenso recinto”, rematava a nossa reportagem.

O concerto terminaria com o sinal de “game over” nos ecrãs gigantes e 'God Save the Queen', dos Sex Pistols, a sinalizar o adeus da rainha. Voltaria em 2012, para um concerto em Coimbra.