Em 2004, Madonna atuava pela primeira vez em Portugal, “a bordo” da Re-Invention World Tour, que teve duas paragens no então Pavilhão Atlântico, em Lisboa: a 13 e 14 de setembro.

Na reportagem publicada no jornal BLITZ de 21 de setembro, Jorge Mourinha começava por perguntar: “Mas será que alguém conhece realmente Madonna? E será ela alguma vez capaz de parar?”.

Criticando a acústica da sala na zona das bancadas e elogiando a produção visual do espetáculo, Jorge Mourinha escrevia: “Tudo na Re-Invention World Tour está definido ao milímetro e sincronizado ao elaborado bailado de montagens visuais e movimentações dos cinco écrãs de alta definição que servem a um tempo de cortinas, panos de fundo e pontuação visual, às coreografias elaboradíssimas que Madonna e o seu corpo de baile executam sem uma falha. A música acaba por ser um pretexto; se é verdade que sem estas canções não haveria sequer razão para esta digressão (....), elas tornam-se subalternas ao irrepreensível aparato visual que Madonna invoca a cada passo”.

Quanto ao alinhamento de ambas as noites, desenrolou-se em modo “greatest hits, com demasiado material de 'American Life' e algumas escolhas obscuras curiosas, e onde faltaram algumas evidências (cadê 'Like a Virgin' ou 'Ray of Light'?). Sem encore, e com lágrimas de Madonna na primeira noite, Madonna deu ao público “aquilo que ela sabe que nós queremos”, escreveu Jorge Mourinha. “Madonna dirige o jogo: ela está aqui para nos vender o sonho de estarmos com a mulher dos nossos sonhos. Durante duas horas, é nossa, mas terminado o prazo, qual Cinderela que se desvanece à meia-noite, desaparece sem deixar rasto. Nunca a possuímos realmente; ela nunca é realmente nossa”.

“Madonna sabe bem o que faz: a Re-Invention World Tour é uma soberba fantasmagoria, um deslumbrante teatro de sombras que captura na perfeição a imitação da vida. A artista é toda nossa; a mulher continua a escapar-nos. (...) A única certeza desta produção é que ela não irá parar com isto tão cedo”, rematava Jorge Mourinha.