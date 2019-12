Como não sair do Passeio Marítimo de Algés, nesta quente madrugada de sexta-feira, com um sorriso aberto estampado nos lábios? Caramba, os Cure. Os Cure formados em 1976 - 43 aninhos, rapaziada - em Crawley. Os Cure que foram pós-punk, new wave, gótico, rock, enormíssimos fazedores de monumentos pop, daqueles que cabem no molde do coração. Os Cure que são grandes demais para alternativos, mas que nunca deixaram de ser uma banda de culto, das que forram cadernos, das que se ouvem no quarto - só nossas.

Os Cure que saíram do corpo e da alma de Robert Smith, 60 anos, uma máquina de dar concertos, voz milagrosamente intocada pelo tempo (parece que estamos a ouvi-la nos 'vintes'), de negro vestido, colares ao pescoço, a duas horas e oito minutos de fazer a habitual chamada internacional para Mary Theresa Poole - que conheceu numa aula de teatro no liceu, aos 14 anos, e de quem, desde então, jamais se separou. O desengonçado romântico sr. Smith, Beetlejuice com o coração de Eduardo Mãos de Tesoura, a lançar beijos em vez de gumes.

40 anos depois de "Three Imaginary Boys", os Cure chegam a Algés e dão um concerto de antologia. Assim. Simples. Com um som extraordinariamente definido e audível na perfeição em todos os setores da plateia, a sucessão de grandes canções - tocadas com mestria por uma banda que seria capaz de transformar cada espetáculo num grande disco ao vivo - é impressionante. Há espaço para tudo, até para redistribuir o alinhamento de forma inédita (o argumento deste 'filme' não foi igual ao de Glastonbury, ao de Roskilde e, provavelmente, também distará do de Madrid no próximo sábado).

O início é groovy com 'Shake Dog Shake', Simon Gallup no seu costumeiro galope, um som pesado, corpulento, ondular. Depois há 'Burn', que começa com Smith na flauta (larga-a dos lábios de forma deliberadamente displicente), a bateria tribal de Jason Cooper (belo penacho!) a dominar. 'Fascination Street', memória de um álbum trintão ("Disintegration", o disco que os trouxe a Portugal pela primeira vez) mostra a cumplicidade entre guitarristas: Smith, sempre inventivo na forma como retira pequenas delícias das seis cordas; Reeves Gabrels, o americano que foi o último a chegar aos Cure (em 2012).

Em 'Never Enough' vemos um Smith desconjuntado e visivelmente bem disposto a puxar dos agudos (60 anos? Só no papel), seguindo-se-lhe a belíssima 'Push', um quase instrumental resgatado ao fim do primeiro lado de "The Head on the Door".



A dupla que se segue é inseparável na mente de quem assina estas linhas: as 'manas' 'In Between Days' e 'Just Like Heaven', separadas por dois anos, mas unidas pela guitarra acústica 'jangly' de Smith, com a primeira a evidenciar a inesquecível linha de teclado (aqui tocada por Roger O' Donnell, o terceiro elemento mais antigo do grupo, depois de Smith e Gallup) e a segunda a sublinhar o baixo pulsante de Gallup. A comunhão entre banda e público é, neste momento, inegável: quando Robert Smith canta "you're just like a dream", o povo levanta os braços em concordância. Está um sonho a fazer-se.



Vem depois uma fase verdadeiramente bonita do concerto, com a panorâmica 'From the Edge of the Deep Green Sea' (via "Wish", de 1992) e uma emocionante 'Pictures of You', canção que se acaricia a si mesmo e que - mostraram as imagens laterais - levou uma fã às lágrimas (aqui que ninguém nos ouve, o escriba também quase se desmanchou).

Agora o período plácido. 'High', 'Just One Kiss' (com os seus suaves arabescos), 'Lovesong' (outra que mexeu com o povo) e a excitante 'A Night Like This', como de costume sem o saxofone da versão original de 1985 - não faz falta.

Chegamos à ala 'negra' com 'Play For Today', a sufocante 'A Forest' (terminando com a arritmia cardíaca do baixo), 'Primary' (um empolgante 'som da frente' de "Faith") e a monstruosa 'One Hundred Years', terror puro (de "Pornography", disco de desolação inapelável) que ousamos considerar belo.



No encore, a rota é conhecida e a celebração incontida: começa com 'Lullaby', aqueles pingos mágicos, passa pela desconcertante 'Caterpillar' (bem jogada esta cartada de "The Top"), visita 'Friday I'm In Love' (que entra com Smith só na guitarra acústica e é depois cantada pela multidão em plenos pulmões), salta para 'Close to Me' (inicia-se um passeio de Smith pelas extremidades do palco), inebria com a desvairada 'Why Can't I Be You' (teatral, Robert Smith a chamar a criança dentro de si) e, ufa, 'Boys Don't Cry', que é quando a casa vem abaixo.

Uma noite como esta não é todos os dias.

------------------

Alinhamento

Shake Dog Shake

Burn

Fascination Street

Never Enough

Push

In Between Days

Just Like Heaven

From the Edge of the Deep Green Sea

Pictures of You

High

Just One Kiss

Lovesong

Last Dance

A Night Like This

Play for Today

A Forest

Primary

39

One Hundred Years

Encore

Lullaby

The Caterpillar

The Walk

Friday I'm in Love

Close to Me

Why Can't I Be You?

Boys Don't Cry

