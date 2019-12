“Ssssshhhh!”. Foi dessa forma pacífica que Billie Eilish pediu silêncio à multidão eufórica que acorreu esta noite à Altice Arena, em Lisboa, para presenciar a sua grande estreia em palcos portugueses. O pedido chegou antes da terceira canção, a explosiva ‘You Should See Me in a Crown’, e serviu para acalmar os ânimos dos 20 mil que receberam, momentos antes, em completa histeria (ao ponto de não se ouvir a voz da artista californiana), o mega-êxito da sua ainda imberbe carreira: a diversão inconsequente de ‘Bad Guy’, pontuada, claro, por ‘duh’s irónicos, serviu de abertura à atuação, mas também lhe colocaria um ponto final. Finda uma ‘Strange Addiction’ igualmente cantada a plenos pulmões, e de fio a pavio, Eilish dirigiu-se aos fãs não só para lhes sentir a pulsação (“Lisboa, como se sentem esta noite?”) como também para lhes explicar que torceu os dois tornozelos, “preciso da vossa energia”.

Do alto do seu metro e sessenta, a nova coqueluche da pop mundial daria então entrada ao sussurrar serpenteante (ou aracnídeo) de ‘You Should See Me in a Crown’, com um pedido especial: que criassem dois círculos “o mais largos que conseguirem” e se juntassem a ela quando chegasse a hora de saltar. Ninguém se fez rogado, claro. Por esta altura, já se tinha percebido que não é por ter apenas três anos de percurso e 17 de idade que Eilish não domina já a arte de encantar multidões. “Foi lindo. Agora vamos relaxar um pouco”. Somente acompanhada pelo irmão Finneas, com quem escreve as canções no recato do seu quarto, e um poderoso baterista, a artista vai encontrando, com o andar da atuação, o equilíbrio perfeito entre a explosão gótica de canções como ‘Copycat’, “quero que se baixem todos e depois saltem como cangurus”, ou uma ‘&burn’ que incendeia bonecas no ecrã gigante e o intimismo de temas mais despidos, como um belíssimo ‘Idontwannebeyouanymore’ ou o intenso ‘When I Was Older’.

“Amo a vossa energia! De onde é que vocês apareceram?”, questiona-se, impressionada com o fervor da plateia, “o que é isto? Que raio!”. Sempre que se aproxima dos limites do palco, a histeria duplica de intensidade, mas rapidamente se mostra preocupada e torna a perguntar se estão todos a sentir-se bem. Passeando-se despreocupadamente entre sonoridades que tanto crescem de forma orgânica como vão buscar força às eletrónicas, Eilish pisca o olho à comunidade LGBT, pegando numa bandeira arco-íris no final de ‘Wish You Were Gay’, e canta o seu manifesto anti-drogas ‘Xanny’, toda sensível e esquizoide. Pede para dançarem com ela ao som de ‘All the Good Girls Go to Hell’ (cujo vídeo, estreado horas antes, exibe minutos mais tarde no início do único encore), oferece uma hipnótica versão de ‘Bellyache’ (facilmente uma das canções mais celebradas da noite) e segue com uma sequência apaixonada que junta ‘Bitches Broken Hearts’ a ‘Listen Before I Go’, colocando em destaque toda a beleza da sua voz.

Chega o momento em que os pesadelos ameaçam tornar-se num sonho bom. “Vocês são demasiado bons para mim”, exclama depois de, junto com o irmão, subir para uma cama de ferro que descera do alto até ao palco, “este é o meu mano mais velho, Finneas. Escrevemos todas as minhas canções juntos e ele produz toda a minha música, então quis mostrar-vos como escrevemos este próximo tema, sentados na minha cama às 2 da manhã”. ‘I Love You’ irrompe entre um suspiro e um leve dedilhar de guitarra e estrelas de luz pintalgam a arena. Com a cama bem no alto e o aproximar do final daquele momento especial começa o coro gigante “we love you”... A resposta chega já no chão: “eu amo-vos mais”. ‘Ocean Eyes’, tema que a tirou do anonimato, em 2016, mantém a toada de embalar e chega a frase que todos temiam: “só tenho mais duas canções”. “Mas antes de dizer o que quer que seja, quero só dizer que a noite de hoje tem sido fantástica. Obrigado por gostarem de mim”.

Num concerto de Billie Eilish, e este foi o segundo que vimos em seis meses, não há propriamente uma diferença de reação entre as canções mais conhecidas e outras mais discretas: é um culto, tudo o que ela faz é recebido de braços bem abertos e pulmões fortes. Se tal não fosse, diríamos que os argumentos mais fortes ficaram guardados para o final: o canto de sereia de ‘When the Party’s Over’ e os ambientes sombrios de ‘Bury a Friend’. Depois de abandonar o palco por breves minutos, voltou para mostrar o novo vídeo e terminar em festa com o reprise de ‘Bad Guy’. Entre um olhar meio sedutor e meio envergonhado, a artista abandonou o palco com ar de dever cumprido, visivelmente satisfeita. Vista fora de contexto, Eilish pode até parecer a protagonista de uma história manga japonesa, mas o que conseguiu em muito pouco tempo foi tornar-se a personagem principal da sua própria história. Sem ficções ou grandes artifícios, é assim que a vemos em palco (e fora dele).

