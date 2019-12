À hora marcada para um dos encontros mais importantes do festival começou, no anfiteatro natural de Paredes de Coura, uma celebração: Patricia Lee Smith, mulher, símbolo e pedaço de história viva, trouxe a Portugal uma velha nova mensagem. O povo tem o poder, diz-nos a miúda de 72 anos, cujo gorro voa logo à primeira canção (essa mesma, 'People Have the Power'), deixando a descoberto cabelos que são raízes e uma entrega que fará deste concerto um dos mais comoventes do festival que hoje chega ao fim.

Para que todos estejamos aqui, hoje, muita gente teve de sonhar e, porque o sonho por si só nada faz, muito trabalho, suor e lágrimas se seguiram a essa idealização. Patti Smith, acompanhada por Lenny Kaye e restantes companheiros de longa data, conhece o valor dessa luta e surge - andrógina e druida, quebradiça e sem idade - no palco grande de Paredes de Coura para nos lembrar que somos livres. Que podemos mudar o mundo e que a unidade se deve impor ao nacionalismo e ao individualismo. Noutra voz, tais slogans poderiam soar redundantes ou ingénuos, mas da garganta de Patti Smith, tão capaz da maior delicadeza como do mais agressivo vociferar, as palavras ganham outra força. "Fucking peace and love", exclama ela, e o público deixa-se levar pela correnteza de um rio de emoção e muito rock and roll.

Em 'Redondo Beach', há gritos de emoção e declarações de amor, por parte do sempre afoito público das primeiras filas, eclético na idade, unido pela mesma paixão. Depois da habitual versão de 'Are You Experienced?', de Jimi Hendrix, Patti Smith volta ao próprio baú para, durante 'Dancing Barefoot', dançar, pular, gritar, ser feliz. À semelhança de Bernard Sumner, dos New Order, à solta na pista minhota da Haçienda, ela está em casa e revisita a sua história, criando novas memórias.

Uma dedicatória a todos os que amámos e perdemos ('Beneath the Southern Cross') fez chover folk psicadélica sobre as árvores felizmente secas de Paredes de Coura, antes de Patti Smith se ausentar brevemente, para que Lenny Kaye e Tony Shanahan se empenhem num medley muito aplaudido de 'I'm Free', dos Rolling Stones, e ''Walk on the Wild Side', de Lou Reed.



No regresso a palco, de chávena na mão, a madrinha do punk - que prefere ser conhecida como fazedora do que pelo título honorário - surgiu ainda mais energética e galvanizadora. Ao vê-la quase sozinha, o público aproveitou para demonstrar o seu carinho, gritando repetidamente o seu nome. É possível que umas lágrimas marotas tenham escapado pelo rosto esculpido da autora de "Just Kids" (livro que julgamos ter visto na mão erguida de uma garota, no público), antes daquele que foi um dos momentos fortes não só do concerto, como do festival. Na companhia singela do teclado (e do ruído de moscardo de um drone inistente), Patti Smith trouxe para o século XXI o clássico de Neil Young, 'After the Gold Rush' ("Look at Mother Nature on the run"). A sua figura solitária, num misto de fragilidade e convicção, silenciou e emocionou a plateia, preparando o terreno para um final arrasador. Dedicada ao antigo companheiro Fred "Sonic" Smith, 'Because the Night' gerou justificada comoção e 'Gloria' cometeu a proeza de pôr todo o auditório, das militantes primeiras filas à pacata retaguarda, aos saltos.

"You're the best", despediu-se emocionada a nossa anfitriã e congressista. Que nos tornemos livres de "governos, corporações e militares" poderá ser discutível, num mundo (até musical) onde as marcas são omnipresentes. Mas que mais de 20 mil pessoas (números da organização) se juntem todas no mesmo idílico local, com um fito pacífico e prazeroso, sem conflitos e violência, poderá ser a prova de que o poder é mesmo nosso e pode ser usado para o bem. Deus te abençoe a ti também, Patti.

Patti Smith é um dos destaques da revista BLITZ especial que se encontra nas bancas, um completo anuário em papel. Os acontecimentos, as figuras, os fenómenos e as revelações. Os 100 melhores álbuns do ano, as reedições mais importantes e os concertos que marcaram os últimos 12 meses em Portugal. Entrevistas, artigos de fundo e a vénia aos que partiram. Nas bancas de todo o país, ao preço de €4,90.

