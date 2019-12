38 anos de carreira. Vistas as coisas, este número pode não estar entre os mais significativos quando se trata de aniversários, mas quando se fala dos Metallica – um nome de referência no underground, que se transformou num verdadeiro monstro do rock moderno – o 38 é só mais uma prova do surreal poder de permanência do quarteto formado por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo. A confirmar que trabalham no duro, literalmente em todas as frentes, um ano e três meses depois de terem trazido pela primeira vez a Worldwired Tour a Lisboa, para um espetáculo na Altice Arena que esgotou em apenas seis dias, a banda norte-americana regressou a Portugal para mais uma atuação na capital. Foi no Estádio do Restelo que, esta noite, teve início a segunda rota pelo Velho Continente de apoio ao mais recente registo de estúdio, "Hardwired... to Self Destruct".



Ao invés do espetáculo de 2018, em que a banda atuou no centro da Altice Arena, num palco a 360º, propiciando uma proximidade pouco comum com o público, aquilo a que se assistiu nesta ventosa noite de verão foi a um verdadeiro concerto de estádio, carregado de uma certa nostalgia extra, que deve ter trazido à memória de muitos dos presentes as primeiras passagens do grupo pelo nosso país, no Estádio José de Alvalade em 1993 e neste mesmo Estádio do Restelo, três anos depois, ambas referidas pelos músicos ao longo da noite. Uma coisa é certa, com mais ou menos nostalgia no ar, com um público mais velho e civilizado, não tão dado a arrancar cadeiras das bancadas para arremessar para o relvado, tantos anos depois, cada atuação dos Metallica por cá tem esse sabor de celebração. Esta noite não fugiu à regra.



Antes da atracão principal, subiram ainda ao palco duas bandas escolhidas a dedo pelos Metallica para animarem as hostes durante as cinco horas que separaram a abertura de portas da subida ao palco do quarteto da Bay Area. Os noruegueses Bokassa intitulam-se “reis do stoner core” e são, aparentemente, a nova banda favorita de Lars Ulrich, o que por si só bastaria para justificar a sua presença nesta digressão. No entanto, a verdade é que a curiosa mistura de punk, stoner rock e hardcore angular tem a sua piada, por isso é injusto que não lhes tenham dado mais atenção. O trio subiu ao gigantesco palco dois minutos antes das 19:00 e tratou de debitar o seu som musculado, mesmo estando perante uma plateia ainda mais preocupada com ambientar-se ao local e ao conceito dos “copos reciclados” do que à música.



Aparentemente, os músicos não se deixaram afetar por aí além pela reação fria e, durante cerca de 30 minutos, foram debitando os seus temas, um deles inédito, a incluir no próximo álbum, em velocidade de cruzeiro. O som, a meio gás como o recinto, não ajudou, perdendo muito do seu impacto à força das fortes rajadas de vento que, por aquela hora, se faziam sentir no Restelo.



Ainda com o sol lentamente a pôr-se com o Tejo como pano de fundo para quem estava nas bancadas, subiram ao palco os suecos Ghost. Foram os Nameless Ghouls que surgiram primeiro, debitando os primeiros acordes do single «Rats» antes ainda de alguém ter tido um vislumbre do misterioso Cardeal Copia. Foi, no entanto, ele quem guiou a cerimónia com a classe e o bom humor que já se lhe conhece, com o público a apressar-se a aplaudir e a cantar os refrões de temas como «Ritual», «Year Zero», «Dance Macabre» ou «Square Hammer» em uníssono. Com um som ainda pouco equilibrado e sabendo que os concertos dos suecos se apoiam muito no lado visual da equação (que aqui esteve reduzida a uma pequena estrutura metálica, seis pequenas colunas de luz e a uma aparição fugaz do Papa Emeritus para um solo de saxofone na «Miasma»), foi difícil ignorar a sensação de os estarmos a ver numa versão mais pobre do que o habitual, mas a banda já tem um repertório de temas suficientemente bons para manter os fãs e os curiosos entretidos mesmo quando as roupagens do show são mais espartanas.

A curiosidade para ver ou, na maioria dos casos, rever os cabeças de cartaz, era no entanto enorme e a antecipação já se sentia no ar quando, pelas 21:55, as luzes do estádio se apagaram. No fundo do palco, em três dos cinco enormes ecrãs que serviram de pano de fundo à atuação dos Metallica, começam a ver-se imagens do western clássico “The Good, The Bad And The Ugly”, o filme de 1966 cuja banda-sonora inclui a épica «The Ecstasy of Gold», que os Metallica usam como tema de abertura há já largos anos. Os acordes de Ennio Morricone dão rapidamente lugar ao crescendo da introdução de «Hardwire» e, com um mar de ecrãs de telefone pela frente e os cinco ecrãs ligados nas suas costas, o quarteto dá início à atuação num compasso thrash demolidor. O tema chega ao fim, rebentam os primeiros petardos para gáudio da multidão e, sem tempo sequer para respirar, atacam a velhinha «Disposable Heroes», disparando com todos os cilindros. “Começaram mesmo a abrir!”, ouve-se mesmo ali ao lado. Do palco, Hetfield retorque: “I feel good! Do you feel good? It’s good to be back, Lisbon”.



A promessa de tocarem “some old stuff” não cai em saco roto e a «Ride The Lightning» é recebida com entusiasmo, apesar de – pela primeira vez de várias – o vocalista tentar, nem sempre de forma bem conseguida, chegar ao registo de voz mais agudo que tinha na altura em que gravou os tema dos 80s. Nos ecrãs, que tanto funcionam separadamente como como uma tela enorme do tamanho de todo o palco, vão-se vendo imagens dos músicos em direto e pequenos clips pré-gravados alusivos aos temas.



Quiçá por já estarem a passar por cá pela segunda vez com o mesmo álbum, dão seguimento ao alinhamento com mais dois temas antigos: uma versão ligeiramente mais lenta da «The God That Failed» (um dos temas menos batidos do Black Album, que já não tocavam desde 2012) e a muito celebrada «The Unforgiven», com James a alternar de forma muito eficaz a guitarra elétrica com a acústica. É, no entanto, neste tema, assim como em outros mais lentos do alinhamento, que se confirma a suspeita de que Lars Ulrich não está numa das suas melhores noites, com o pequeno dinamarquês a atrasar de forma notória o compasso. Felizmente, está ali Kirk Hammett para compensar com um solo arrepiante, coadjuvado por um Robert Trujillo tão sólido como sempre. “The Metallica family is alive!”, ouve-se no final, como se dúvidas restassem.



O alinhamento segue com duas canções, as últimas da noite, do mais recente álbum, «Here Comes Revenge», com Hetfield e Trujillo a fazerem bom uso da passadeira que se estende do palco por dentro da plateia, e «Moth To The Flame», introduzida por um pequeno discurso acerca dos malefícios da fama e um espetáculo de fogo que, por breves instantes, elevou a temperatura no Restelo, com chamas gigantes a serem expelidas das quatro torres que suportavam o palco e de outras duas, onde estava instalado o reforço do PA, a meio do recinto. No final do tema, um técnico cai, as luzes do palco baixam e há uma breve pausa, seguida de um pequeno percalço técnico (próprio de início de digressão, como James fez questão de referir) antes de se ouvir o gigantesco riff da «Sad But True», que os devolve de imediato ao estatuto de Deuses para muitos dos fiéis que ali estão. Hetfield interpreta o tema quase toda na extensão de palco, mostrando que a equipa técnica dos Metallica continua a ter ótimas ideias para fazer com que os músicos se sintam tão libertos e próximos do público quanto possível, mesmo quando não estão a tocar a 360 graus.



A provar que já os vimos mais ensaiados, a «Welcome Home (Sanitarium)», provavelmente uma das músicas que mais vezes tocaram ao vivo, arranca com o quarteto estranhamente fora de tempo e um glitch nos ecrãs, que vão recuperando a vida, um a um, ao longo dos temas seguintes. É só ainda com dois deles a funcionar que Rob e Kirk ficam sozinhos em palco para o trecho de homenagem a bandas locais que os Metallica têm vindo a fazer nas últimas digressões e que, em 2018, deixou a Altice Arena rendida à «Minha Casinha» dos Xutos & Pontapés. Desta vez, Rob prestou tributo a João Ribas e a dupla tocou a primeira estrofe da «Censurados», antes de repetir o brilharete do ano passado com a plateia a fazer de Tim em uníssono. O solo de baixo (com uma piscadela de olho à «Orion») antecede a «Frantic», mais uma escolha pouco óbvia, tocada já com os cinco ecrãs já no ativo e um elaborado jogo de lasers coloridos a atravessar todo o estádio.



Convenhamos, por esta altura já ninguém estava ali a contar pregos, e a incontornável «One», com a sua carga emocional forte e as imagens bélicas nos ecrãs, deu início a uma das sequências mais felizes da noite. Primeiro uma «Master Of Puppets» bem sólida e, já com toda a banda (incluindo Lars) na extensão de palco, «For Whom The Bell Tolls», «Creeping Death» e «Seek & Destroy».



A bandeira nacional com o logótipo da banda sobreposto projetada nos ecrãs dá o mote para o encore, composto pela (nunca antes tocada ao vivo nesta versão) «Lords Of Summer» e, num frenesim de lasers e ecrãs de telefone, pelas bastante mais consensuais «Nothing Else Matters» e «Enter Sandman», com fogo de artifício e petardos a porem um final à festa. “Metallica loves you, Lisboa”, diz mais uma vez James Hetfield. E nós acreditamos.

Os Metallica são um dos destaques da revista BLITZ especial que se encontra nas bancas, um completo anuário em papel. Os acontecimentos, as figuras, os fenómenos e as revelações. Os 100 melhores álbuns do ano, as reedições mais importantes e os concertos que marcaram os últimos 12 meses em Portugal. Entrevistas, artigos de fundo e a vénia aos que partiram. Nas bancas de todo o país, ao preço de €4,90.

