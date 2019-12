À medida que o concerto desta quinta-feira se aproximava, e como é habitual no advento de espetáculos tão aguardados, acumulavam-se entre os fãs de Eddie Vedder expectativas & recordações. Olhando para o alinhamento desta noite, em Lisboa, e comparando-os com os das atuações em Itália ou nos Países Baixos, será seguro dizer que os portugueses saíram da Altice Arena de barriga cheia: pondo de parte as versões de Cat Power, Tom Petty ou Pink Floyd que tocou noutros países, o norte-americano encheu o alinhamento de clássicos dos Pearl Jam e de canções que, de certa forma, o aproximam de Portugal (foi o caso de 'Imagine', de John Lennon, que Eddie Vedder se recordava de tocar na noite chuvosa no Meco, há quatro anos, numa altura em que, como confessa agora, temia que a sua "prancha" não fosse suficientemente grande para a "grande onda" de um festival de verão).



Hoje, acompanhado nalgumas canções pelo Red Limo String Quartet e noutras por Glen Hansard, o cantor-compositor & amigo que fez, também, um brilharete na primeira parte, Eddie Vedder navegou o mar do eterno Pavilhão Atlântico com uma descontração e uma paixão arrebatadoras. Do alinhamento de quase 30 canções, com hinos como 'Black', 'Better Man', 'Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town' ou 'Porch' a levarem o público à mais pura euforia, até à forma natural e alegre como interagiu com os fãs, a noite de hoje tem tudo para entrar no álbum de melhores recordações da "família" Pearl Jam em Portugal.



É bem verdade que é no passado que se ancora boa parte do alinhamento, e que a nostalgia joga um papel importante num concerto que, mais do que um espetáculo musical, é um encontro geracional. Mas a boa forma de Eddie Vedder (voz e guitarra impolutas, numa sala nem sempre amiga da melhor acústica) e, acima de tudo, a felicidade que transmitiu ao longo de duas horas deixam uma marca muito forte no presente. Até agora, era habitual perguntarmos: "quem esteve em Cascais em 1996?". A partir de hoje, é possível que a essa questão se acrescente uma nova coordenada: "e em Lisboa em 2019?".



O sucesso de um concerto deste tipo - quase sempre acústico, com poucos músicos em palco e pescando material em vários repertórios - não deixa de ser surpreendente. Porém, e ao contrário do que acontece com outros músicos, para Eddie Vedder "acústico" não é sinónimo de frágil ou despido. Mal surge em palco, discreto na sua roupa desportiva, depois de o quarteto de cordas tocar um pouco de 'Alive', o filho adotivo de Seattle mostra ao que vem. O seu rugido de bom leão está imaculado e, em contacto direto com a efervescência de um público em delírio, de imediato faz faísca.



Logo ao segundo tema, chega 'Just Breathe', balada para ser cantada em coro, com cordas que embelezam sem estorvar e poucos prevaricadores a filmar o momento com o telemóvel (antes do concerto, foi mostrada uma mensagem na qual se pedia que os espectadores se entregassem à fruição da música, ao invés de tentarem registá-la em foto ou vídeo).



Seguiu-se o discurso da praxe, com o nosso anfitrião a socorrer-se das habituais cábulas para, num sotaque que revela progressos, lembrar que esta era a sua 11ª vez em Portugal e a quarta vez em cinco anos. "Vocês sabem como eu gosto de cá estar", soletra, com gestos exuberantes, que talvez tenha trazido da passagem recente por Itália. "Ainda falo muito mal português, mas é muito difícil e vocês são espertos", rematou, para gargalhada geral.

De emoção em emoção, sucederam-se os tiros no porta-aviões: a comovente 'Elderly Woman...', a dupla 'I Am Mine' e 'Immortality', a mostrar porque é que, em 2019, os Pearl Jam cabem tão bem na nobre prateleira do "rock clássico", ou 'Wishlist', portadora de uma das mais bonitas deixas que já terão saído da caneta de Eddie Vedder: "I wish I was the verb to trust".

Na plateia de lugares sentados, não raras vezes os espectadores cederam à emoção, levantando-se para melhor cantar -- braços no ar, mão no peito e uma quantidade bem reduzida de telemóveis no ar -- com o seu herói. 'Wishlist', ladainha para multidão entoar, foi um desses episódios de comunhão e libertação. Com as luzes a acenderem-se em momentos cirúrgicos, o povo ergueu-se, o seu mestre sorriu e a voz elevou-se ainda mais, e na sala todos terão tido uma certeza: não havia maneira de esta noite, de música mas muito mais, correr mal.

"A primeira vez que cá tocámos foi em Cascais, num sítio pequeno", recorda nesta fase do espetáculo Eddie Vedder. "Mas o sentimento, esta noite, é o mesmo", afiançou, antes de alguém na plateia acertar no timing e berrar: "welcome home!".

Qualquer pessoa que tenha visto concertos em Portugal nos últimos 20 anos saberá que o discurso de louvor ao nosso público (e à nossa comida, e ao nosso vinho...) se tornou comum e até quase obrigatório, conduzindo à sua banalização. Contudo, no caso de Eddie Vedder, que aos 54 anos não parece acusar em demasia a responsabilidade de ser o derradeiro ícone daquilo que em tempos se chamou grunge, é bem conhecida a sua ligação ao nosso país, pelo que o discurso não soa artificial. Na plateia, o homem que cresceu na Califórnia e adora as nossas ondas encontra amigos; dedica canções a companheiros surfistas; dá uma harmónica a uma menina que faz anos e canta-lhe os parabéns; entrega um copo de vinho a uma fã, Lara, que está na primeira fila, mas passadas umas canções presta o mesmo tipo de serviço do outro lado da plateia, para que não o acusem de favorecer aquele onde pululam cartazes com mensagens como "Your music has saved my sanity".

"Também salvou a minha. Nalgumas alturas, a nossa música também me ia custando a sanidade. Mas a culpa não é vossa, só serviu para trazer ao de cima alguns problemas que eu tinha de tratar", partilha, sempre risonho. "Beber não foi um deles, mas vou sempre a tempo!", brinca, enquanto pede mais uma garrafa, que partilhará com Glen Hansard, chamado a palco para várias colaborações, e com os membros do quarteto de cordas, de cuja família também falará com carinho (o filho de um dos músicos fazia hoje dez anos; uma das violinistas está grávida).

Ainda que os Pearl Jam sejam muito mais que Eddie Vedder, a sua voz é uma componente tão essencial das canções que basta que a liberte para desenhar na mente dos seus acólitos uma miríade de memórias: musicais, claro está, mas também de vida, no geral. Mais do que um concerto, este serão foi um encontro intimista -- mas nunca enfadonho -- e honesto entre um artista em casa, e em paz, com o seu repertório, e um público que nestas canções revê boa parte da sua juventude. É uma prova de vitalidade, por parte de Eddie Vedder, que não podia parecer mais feliz por estar em palco, e uma celebração de uma longa amizade com um público que frequentes vezes irrompeu em manifestações de puro amor e gratidão, cantando a alcunha de Edward Louis Severson III com emoção.

Antes dos pesos pesados ('Black', causando tantos sorrisos como fungadelas, 'Better Man' -- um dos mais impressionantes momentos de loucura que já presenciámos nesta sala --, 'Porch'), houve ainda tempo para Eddie Vedder ir buscar o seu "amigo de quatro cordas", ou seja, o ukulele, para cantar 'Satellite', canção inspirada num homem injustamente condenado à pena de morte, que os Pearl Jam ajudaram a libertar.

"Ao longo dos anos temos abraçado algumas causas. Algumas vencemos, outras não, mas esta correu bem", resume o homem que, no encore, regressará a palco para -- depois de o quarteto de cordas ter posto o público a cantar 'Jeremy' a plenos pulmões -- falar um pouco sobre os "tempos estranhos" que se vivem nos Estados Unidos e apresentar uma instalação inspirada na situação na fronteira com o México. Foi então que, por fim, deu "autorização" para que os fãs pegassem nos telemóveis e acompanhassem 'Imagine' com a luz dos aparelhos até então "proibidos". "Alguém filme, que é giro para mandar para casa", sugeriu, num momento de ativismo & otimismo ("Viajar pelo mundo faz-me acreditar na esperança e na boa energia das pessoas"), que Roger Waters ou Bono, visitas recentes desta mesma sala, teriam aprovado.



Depois de servir copos à esquerda e à direita (literalmente), de um dueto acalorado com Glen Hansard, que acabou em desgarrada de guitarras (na versão de 'Society', de Jerry Hannan) e da obrigatória piscadela de olho aos heróis The Who, com o braço a rodopiar e o salto esdrúxulo no final da celebrada 'Hard Sun', Eddie Vedder ainda voltaria ao palco uma segunda vez, para uma breve dose de Pearl Jam (com 'Indifference') e o incontornável manifesto pedido ao "padrinho" Neil Young. Eddie na voz e na alma, Glen Hansard, um parceiro e pêras, no baixo, e ninguém na maior sala de concertos do país, ao som de 'Keep On Rockin in a Free World', parecia querer arredar pé.

Misto de concerto de estádio, pelo impacto gigantesco das canções num público perfeitamente rendido, e de regresso ao quarto da casa dos pais onde estes hinos inicialmente se nos revelaram, foi um daqueles espetáculos raros em que aquilo que o músico quer dar é aquilo que os fãs mais querem ouvir. Ou, na expedita analogia de Eddie Vedder, "tragam mais uma garrafa, que Lisboa é uma noite de duas garrafas". À tua, Eddie!

