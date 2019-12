Soube-se na passada semana que Kendrick Lamar voltará a Portugal em 2020. O regresso do rapper norte-americano vai ter lugar no NOS Alive, a 8 de julho, abrindo um dia extra no festival do Passeio Marítimo de Algés - honraria que só os Coldplay tiveram em 2011.

Lamar é um dos mais conceituados nomes do hip-hop dos Estados Unidos, tendo o seu álbum mais recente, "Damn", sido eleito pela BLITZ como o melhor de 2017. A Portugal veio duas vezes: primeiro ao NOS Primavera Sound, no Porto, em 2014; depois ao Super Bock Super Rock, em 2016.

"Estão a divertir-se? Porque, se se divertirem, eu volto. E, sobretudo, nobody's vibe will get killed!". Foi assim que Kendrick Lamar principiou o seu concerto de estreia em Portugal, a 5 de junho de 2014, no festival NOS Primavera Sound, no Porto. "Os seguidores de Kendrick Lamar conhecem, aos primeiros samples disparados em palco, os temas do seu herói, que sai do Parque da Cidade aparentemente encantado. Depois de, na semana passada, se apresentar no Primavera Sound de Barcelona, o californiano desfilou com segurança os seus temas autobiográficos ("All My Life", "M.A.A.d City", "Fucking Problems" passaram pelo Palco Nos), enchendo o recinto com um som teatral, quase épico, mercê também de vários samples orquestrais", referia a BLITZ, em reportagem assinada por Lia Pereira. "O regresso ficou prometido e, a julgar pela reação dos admiradores, é profusamente desejado - até pela curta duração (cerca de uma hora) deste primeiro encontro com Kendrick Lamar", concluía a reportagem.

1 / 8 Rita Carmo 2 / 8 Rita Carmo 3 / 8 Rita Carmo 4 / 8 Rita Carmo 5 / 8 Rita Carmo 6 / 8 Rita Carmo 7 / 8 Rita Carmo 8 / 8 Rita Carmo

Dois anos depois, Rui Miguel Abreu designava o concerto de Kendrick Lamar no Super Bock Super Rock (então no Parque das Nações), como "uma missa rap pelo messias libertador". Kendrick "fuckin" Lamar foi recebido "por uma MEO Arena cheia como um ovo em perfeita apoteose", escreveu-se. "Banda de primeira água - bateria, baixo, guitarra, teclados -, som bastante aceitável, cartazes que pedem para K-Dot dar uma oportunidade em palco a um MC... Esta noite vai ser histórica!", vaticinava. Este concerto de 16 de julho de 2016 terminaria com o hino 'Alright', arrepiante: "perante todas as desgraças que vão enchendo o mundo de cicatrizes é preciso que haja quem nos garanta que vamos ficar bem. É esse o trabalho do messias, certo? Salvar-nos a todos".