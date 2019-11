Nascido em Londres, Ahmed Abdullahi Gallab é filho de pais do Sudão, país no qual viveu durante os primeiros cinco anos da sua vida, antes de, por motivos políticos e com a família, se mudar para os Estados Unidos. Além de se enquadrarem na perfeição num certo multiculturalismo de que o Super Bock em Stock gosta de se orgulhar, todas estas viagens e experiências de vida marcam, decididamente, a música que a banda pratica. Quando entramos no Coliseu, vindos do concerto de Luís Severo no Tivoli, apanhamos Ahmed Gallab, aka Sinkane, a conduzir a sua nave pelas galáxias do dub, reggae, psicadelismo e afrobeat. Na plateia, ondula-se a cabeça e os ombros com alguma reticência; é provável que, a uma hora mais tardia, este concerto tivesse causado um impacto diferente na anca dos presentes.

Na sua terceira visita a Portugal, depois de ter tocado neste mesmo festival em 2014 e no Super Bock Super Rock no ano seguinte, Sinkane ofereceu diálogos acalorados entre a sua guitarra e a voz da cantora que o acompanhou em palco; lançou-se em longos solos & jams mas também mostrou a queda para canções mais maviosas e imediatas, como 'Ya Sudan', do álbum deste ano, "Depaysé". Verdadeiramente contagiante é 'U'Huh', do anterior "Life & Livin' It", de 2017, que fechou o concerto de Sinkane e abriu terreno para a chegada do "irmão" Michael Kiwanuka: tal como o britânico-sudanês, um rapaz de poucas falas mas muitas mensagens.