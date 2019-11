Praticantes de uma pop-folk melodiosa, amiga das rádios, das séries e dos anúncios, os Lumineers tornaram-se populares logo ao primeiro álbum, um homónimo lançado há sete anos, tendo sabido manter os fãs do seu lado desde então. Porém, a Portugal tinham vindo apenas uma vez: em 2014, quando tinham um só disco, para tocarem no festival Alive. O concerto desta noite, no Campo Pequeno, em Lisboa, foi a sua estreia nacional em nome próprio, facto que o vocalista e anfitrião Wesley Schultz não se esqueceu de referir: "Queremos pedir desculpa por termos demorado tanto tempo a dar um concerto só nosso no vosso país. Havemos de voltar em breve", prometeu, no final de um espetáculo celebradíssimo e muito participado.

Com pontos de contacto com os britânicos Mumford and Sons ou os também norte-americanos Edward Sharpe and the Magnetic Fields e Avett Brothers, o som que os Lumineers exploram popularizou-se de tal forma, nos últimos anos, que já não tem um passaporte definido - na primeira parte, por exemplo, esteve Ian Hooper um rapaz de Seattle (as camisas de lenhador não enganam), acompanhado por um italiano, um inglês e um alemão. A banda chama-se Mighty Oaks, formou-se e vive em Berlim e também prometeu voltar em breve, talvez na próxima digressão, em março do próximo ano.

De volta aos Lumineers: Wesley Schultz e Jeremiah Fraites fazem vida em Denver, no Colorado, depois de terem tentado a sorte em Nova Iorque e perceberem que só lá andavam a perder tempo e dinheiro. Cerca das 22h15, os dois amigos, acompanhados por mais quatro elementos (destaque para o violino, o piano e a percussão, por vezes dupla), surgem em palco com uma discrição que contrasta com a forma eufórica com que são recebidos. Logo ao primeiro tema, 'Sleep on the Floor', as bancadas levantam-se, as vozes erguem-se e é bom perceber que há mais braços no ar, a bater palmas e a festejar, do que telemóveis a registar o momento.

Há coisas que não podem faltar nas canções dos Lumineers, a saber: crescendos heroicos, conduzindo a refrões explosivos; mensagens de otimismo, mesmo que coroando histórias menos felizes; uma sugestão de folk, tanto americana como britânica, diluída num formato pop-rock muitas vezes acústico.

A verdade é que, em apenas sete anos e três álbuns, a banda conseguiu construir um repertório rico em sucessos, em que cada canção apresentada ao vivo é "aquela": que o digam os fãs que vibraram com 'Cleopatra', 'Submarines' e 'Dead Sea' ou, mais para a frente, numa sequência diabólica, 'Flowers in Your Hair', 'Ho Hey', 'Ophelia' e 'Gloria'.

Por vezes, os seis músicos juntam-se a tocar na frente do palco, para excitação dos admiradores; outras, Wesley Schultz partilha a inspiração de certas canções, criando uma intimidade ainda maior com a plateia. É assim que ficamos a saber que 'Gun Song' nasceu quando o músico descobriu uma arma na gaveta das meias do pai, então já falecido, ou que 'Leader of the Landslide' conta a história de uma amiga toxicodependente e problemática, de quem não obstante continua a gostar muito. Estas canções surgem, assim, de uma observação pessoal ou de um momento íntimo, mas invariavelmente desaguam em mais um refrão saltitante, mais uma onomatopeia, mais uma cavalgada que empolga o Campo Pequeno nesta noite de chuva.

Ocasionalmente, e ainda que por poucos minutos, Wesley Schultz fica também sozinho, contando que 'Slow It Down', do primeiro álbum dos Lumineers, foi gravada na sua cozinha, ou que 'Charlie Boy', do mesmo disco, teve por inspiração a história de um seu tio que, encantando pelo discurso de John F. Kennedy, se ofereceu para combater na guerra do Vietname, onde acabaria por morrer. "Foi então que percebi que as palavras dos nossos líderes importam", sentencia.

Grande fã de Bruce Springsteen, Tom Petty ou Bob Dylan, Wesley Schultz recorre, com parcimónia, a uma veia de storyteller para entrar na vida de outras personagens ('Jimmy Sparks'), antes de voltar à alegria fácil de partilhar com os milhares de fãs que aguardam qualquer pretexto para pular. Antes do encore, 'Big Parade' serviu o propósito festivo, e no regresso ao palco a celebração passou por mais duas canções com nome de mulher: 'Donna' e 'Angela' (sobre uma ex-namorada que continua a inspirar Wesley Schultz a escrever).

Abraçando-se carinhosamente depois do apito final - ou seja, de mais um hino à resistência, com 'Stubborn Love' - os Lumineers despediram-se do público português arremessando vários "recuerdos" para a plateia (vimos palhetas, alinhamentos e talvez uma pandeireta a serem oferecidos). Com tantos hinos e tanta entrega, dificilmente não voltarão a visitar-nos muito em breve.