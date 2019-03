Já é longa a caminhada de António Zambujo, o rapaz que Beja - e mais precisamente a Rua dos Paus, como esta noite revelou - viu nascer e crescer, antes da "emigração" para Lisboa, onde a sua carreira na música foi crescendo com esmero e vagar. Se encararmos "Guia", o álbum de 2010, como primeiro momento de sucesso fora do "ninho" do fado, concluímos que o alentejano de voz doce já leva uma década de êxito e exposição. É por isso notável que conserve uma data de predicados: a simplicidade com que continua a apresentar-se em palco é uma delas, a naturalidade com que canta - virtuoso, mas sempre avesso a exibicionismos - outra. Mas, ao cabo destes três coliseus (tocou, com a sua fantástica banda, no Coliseu do Porto no passado sábado, e sexta e sábado no de Lisboa), o que mais sobressai é a vontade de inovar de um intérprete de exceção. Em "Do Avesso", o álbum que lançou no final do ano passado, António Zambujo experimenta vários trilhos: o de crooner com orquestra, a vertente mais popular, a canção mais despida. A ideia, contou na altura à BLITZ, foi mostrar a si mesmo que, daqui para a frente, qualquer caminho que siga o deixará realizado. Mas, ao vivo, é sobretudo nos temas mais antigos que o desejo de mudar se sente - 'Algo Estranho Acontece', por exemplo, foi esta noite um tema rock, com guitarra elétrica bem ruidosa, ao passo que 'Queria Conhecer-te Um Dia' soou quase a Tom Waits. Mas comecemos pelo início.

Escrita pelo brasileiro Rodrigo Maranhão, 'Do Avesso' abre o disco do mesmo nome e abriu, também, o serão no Coliseu, com uma interpretação despojada de uma letra que se sente nos ossos. Zambujo conta que, em estúdio, pediu a Filipe Melo, que aqui o acompanha no piano, que emulasse um outro Rodrigo de Terras de Vera Cruz, o mago Amarante, que em 2013 deu ao mundo o álbum-pérola "Cavalo". Mas há, também, muito de Chico Buarque na forma como mundano & fatal se cruzam nesta letra ("Hoje eu acordei perdido/Procurando o teu vestido/Entre roupas penduradas/Sobre o móvel da tv"). Tudo certo, portanto, e da desarmante intensidade deste arranque o cantor segue animado para 'Se Já Não Me Queres', insinuante composição de Luísa Sobral com o seu quê de Dead Combo (que há poucos dias pisaram este mesmo palco). Mais uma vez a magia de Buarque, que Zambujo já cantou em disco, anda por aqui, nomeadamente na exploração subtil de um "eu feminino" que o nosso anfitrião sublinha com um sorriso maroto.

Acompanhado por Filipe Melo no piano, Bernardo Couto na guitarra portuguesa, Diogo Alexis no contrabaixo, José Miguel Conde no clarinete, João Moreira no trompete "e outras coisas" e o multi-instrumentista Nuno Rafael na direção musical, António Zambujo foi um pássaro hábil, ensaiando vários voos com destreza. Em 'Catavento da Sé', de Miguel Araújo, ou 'Multimilionário', de Jorge Benvinda, segue pelo caminho mais popular, que é também o da malandra 'Flagrante', hoje com balanço tropical na guitarra elétrica, público feliz, sorrisos na cara de todos.

Sempre com o apoio de um ensemble que é mestre na delicadeza, nos pormenores e nos arranjos riquíssimos, António Zambujo impressionou também numa sequência mais próxima das raízes portuguesas, e do começo da sua carreira - em 'Guia', 'Casa Fechada' e 'Fatalidade' -, aí ganhando algumas das grandes ovações do serão.

Embora seja maior a banda que agora o transporta, continua a haver ordem (e progresso) nesta música que nunca soa demasiado cheia ou caótica, mesmo quando 'Valsa de Um Pavão Ciumento', recuperada a "Guia", se veste de fanfarras, ou 'O Pica do 7' ganha um certo tempero mediterrânico.

Fazendo humor, e algum amor, na sua música, António Zambujo nunca se deixa cair na anedota, nem mesmo quando 'Zorro' (e a deixa clássica sobre o Benfica) se faz acompanhar, pela voz de alguém do público, da revelação do resultado do clássico, ou quando a memória de Micaela, a voz do hit popular 'Chupa no Dedo', irrompe pelo momento mais impressionante do concerto.

Estávamos já no primeiro encore quando o Coliseu se deixou deslumbrar por uma versão arrepiante, feita de silêncio & grito, de 'A Tua Frieza Gela'. Luz e sombra, sopros sinistros e vagabundos - tudo concorre para fazer do tema de "Guia" um dos mais memoráveis da noite. E que melhor punchline para uma canção de rejeição amorosa do que as palavras de Micaela, que Zambujo cita com respeito: "agora queres mas eu digo assim/chupa chupa chupa/chupa no dedo"? Gargalhada geral e nem um grama de credibilidade se perdeu, pois até ao fim do concerto ainda o aguardava a missão sempre séria de cantar 'Foi Deus'. Em tempos escrevemos aqui que Zambujo faz, curiosamente, uma versão feminina do clássico de Amália; hoje soou-nos a leitura telúrica, digna de songwriter. E continua a soar muito bem e muito bem feito, tal como as outras modalidades em que o bejense se mostra campeão: a cantar em espanhol ('Amapola' e 'Madera de Deriva'), na homenagem ao pai em 'Retrato de Bolso', escrita com sensibilidade por Aldina Duarte, ou no hino esfusiante de 'Sem Palavras', ele é invariavelmente um rouxinol voando alto e com elegância. Procurando a renovação, sobretudo do seu repertório mais antigo, António Zambujo mantém-se uma fonte constante de serenidade e humor, naturalidade e paixão - tudo mergulhado numa musicalidade imensa que faz dele um dos grandes artistas portugueses do nosso tempo.