No passado sábado, Conan Osiris atuou na primeira semifinal do Festival da Canção, defendendo uma canção escrita por si, 'Telemóveis'.

No final da eliminatória, o músico de Lisboa apurou-se para a final, que decorrerá em Portimão a 2 de março. 'Telemóveis' foi a canção mais votada pelo público, ficando em segundo lugar atrás de 'Perfeito', de Matay.

Nas redes sociais, têm-se multiplicado as reações e o interesse no músico nascido em 1989 com o nome Tiago Miranda (e uma das revelações de 2018, com o álbum "Adoro Bolos") têm crescido dia após dia. No seu Instagram, ativo desde 2013, o músico traça-se um percurso visual que pode ver, resumidamente, na fotogaleria no cimo desta página: este é Conan Osiris antes da fama.