Combinámos a entrevista em Cacilhas, local onde Carlão cresceu e criou a banda que o tornaria famoso, os Da Weasel. Voltar a essa rua, “pequena bolha” de prédios muito altos, foi uma decisão importante, tomada há alguns anos pelo músico. O nosso encontro deveria, por isso, ter acontecido no local onde trabalha todos os dias, depois de apanhar o barco, em Lisboa, onde vive com a família; a mulher e duas filhas. A entrevista acabou por não acontecer nesse estúdio pessoal. Mas a poucos metros deste. Numa esplanada de um pequeno café de esquina, que já existia nos tempos em que Carlão era adolescente. E foi desse lugar entre ruas, do qual consegue vislumbrar as janelas da casa dos seus pais, que Carlão respondeu às minhas perguntas.