Aos 21 anos, Elijah Hewson é o homem do momento na Irlanda, país que o viu nascer, e ameaça partir à conquista do mundo. A sua banda, os Inhaler, na qual assume o papel de vocalista e guitarrista, acaba de editar o álbum de estreia, “It Won’t Always Be Like This”, um ano e meio depois de ter sido eleita pela BBC um dos projetos a ter debaixo de olho em 2020. Nunca se saberá ao certo se o entusiasmo que o rodeia desde que começou a fazer-se ouvir se deve mais à música que faz ou ao facto de a arte lhe correr no sangue: Elijah é o terceiro filho, o primeiro rapaz, de Paul Hewson, mais conhecido como Bono, líder dos U2, e da ativista Alison Hewson.