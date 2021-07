A cultura pop não é tanto espelho da sociedade quanto laboratório, o espaço particular em que se ensaiam as ideias que em cada época emolduram o pensamento e as ações das gerações que tomam a dianteira: Bob Dylan e os Beatles a experimentarem noções libertárias num formato de canção que se podia entoar nas fileiras dos protestos contra as desigualdades e a guerra ou Marvin Gaye e Aretha Franklin a questionarem o que se passava à sua volta enquanto pediam respeito (e algo mais), harmonizando no processo os anseios de uma geração que marchava pelo seu futuro.