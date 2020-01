Liam Gallagher acusa irmão de ter roubado músicas dos Oasis "Eu já ouvi o disco novo dele, sou eu que canto em metade dele!", alega Liam Gallagher, agora dos Beady Eye.

A poucas semanas da chegada às lojas do primeiro disco dos Beady Eye, Liam Gallagher já veio a público desmerecer eventuais trabalhos a solo do irmão, Noel. "Quando estava na América [a gravar] o Dig Out Your Soul [último álbum dos Oasis], o Noel passou a mão em algumas canções porque obviamente sabia que queria fazer um disco a solo", conta Liam Gallagher, citado pelo Guardian. "Eu já ouvi o disco novo dele porque canto em metade [das músicas]", disse ainda o vocalista, acrescentando o comentário: "Fucking nonsense". Apesar das certezas de Liam, Noel ainda não revelou os seus planos musicais, agora que os Oasis se encontram em pousio. "Quero lá saber o que é que ele está a fazer. Aposto que vai ser tudo muito civilizado e crescido", trocou ainda Liam Gallagher, cujo novo grupo, os Beady Eye, lançam o primeiro álbum no fim de fevereiro.